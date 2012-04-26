〔中港股业绩〕中国银行首季净利同比增一成至368亿元,因非利息收入增加

路透北京4月26日电---按市值计为中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四公布,今年首季度净利按年升9.9%,得益于非利息收入增加.

该公司的公告显示,首季实现净利367.6亿元人民币,略低于市场预估的389.1亿元,去年同期则为净利334.39亿元;当期每股盈利为0.13元.

一季度,中行实现净利息收入605.98亿元,同比增加13%;非利息收入增长14%至343.3亿元,其中手续费及佣金收入为211.5亿元.

截至3月末,资本充足率为12.8%,核心资本充足率为9.97%,较2011年底水平分别下降0.17和0.10个百分点.

不良贷款率0.97%,不良贷款拨备覆盖率226.67%.

业绩公布前,中行H股收盘上扬0.93%,收于3.24港元;A股收盘持平在3.05元人民币.(完)

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