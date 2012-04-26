〔中港股业绩〕中国银行首季净利同比增一成至368亿元,因非利息收入增加

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京4月26日电---按市值计为中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四公布,今年首季度净利按年升9.9%,得益于非利息收入增加.
该公司的公告显示,首季实现净利367.6亿元人民币,略低于市场预估的389.1亿元,去年同期则为净利334.39亿元;当期每股盈利为0.13元.
一季度,中行实现净利息收入605.98亿元,同比增加13%;非利息收入增长14%至343.3亿元,其中手续费及佣金收入为211.5亿元.
截至3月末,资本充足率为12.8%,核心资本充足率为9.97%,较2011年底水平分别下降0.17和0.10个百分点.
不良贷款率0.97%,不良贷款拨备覆盖率226.67%.
业绩公布前,中行H股收盘上扬0.93%,收于3.24港元;A股收盘持平在3.05元人民币.(完)
浏览中国银行其他新闻,请点选[3988.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。