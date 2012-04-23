〔港股业绩〕阿里巴巴首季净利同比降25%,大致符合市场预期

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透香港4月23日电---中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK周一公布,2012年第一季度净利按年减少25%,大致符合市场预期.
阿里巴巴第一季净利为3.392亿元人民币,去年同期为4.525亿元.据汤森路透数据,市场原本预估其净利为3.3亿元.
阿里巴巴第一季收入为15.89亿元,去年同期为15.32亿元;期内,每股基本盈利为0.084港元.
公布业绩前,阿里巴巴收盘持平于13.30港元;大盘恒生指数.HSI则跌1.84%.
今年2月份,阿里巴巴集团发布声明称,将以每股13.50港元的价格将阿里巴巴网络有限公司私有化.
阿里巴巴集团目前持有阿里巴巴网络有限公司73%股权,而雅虎(YHOO.O)则持有阿里巴巴集团40%的股份.据汤森路透,阿里巴巴网络有限公司剩余27%的股份由公共投资者持有.(完)
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--发稿 黄运涛/李珊珊; 审校 张喜良
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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