〔港股业绩〕阿里巴巴首季净利同比降25%,大致符合市场预期

路透香港4月23日电---中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK周一公布,2012年第一季度净利按年减少25%,大致符合市场预期.

阿里巴巴第一季净利为3.392亿元人民币,去年同期为4.525亿元.据汤森路透数据,市场原本预估其净利为3.3亿元.

阿里巴巴第一季收入为15.89亿元,去年同期为15.32亿元;期内,每股基本盈利为0.084港元.

公布业绩前,阿里巴巴收盘持平于13.30港元;大盘恒生指数.HSI则跌1.84%.

今年2月份,阿里巴巴集团发布声明称,将以每股13.50港元的价格将阿里巴巴网络有限公司私有化.

阿里巴巴集团目前持有阿里巴巴网络有限公司73%股权,而雅虎(YHOO.O)则持有阿里巴巴集团40%的股份.据汤森路透,阿里巴巴网络有限公司剩余27%的股份由公共投资者持有.(完)

浏览其他阿里巴巴新闻,请点选[1688.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--发稿 黄运涛/李珊珊; 审校 张喜良

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com; Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)