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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 08:30 BJT

(重温稿)《中国市场主要利率水平一周回顾》--4月20日

路透上海4月20日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):

              证交所       银行间    公开市场  路透参考率      路透一个月  上海银行间隔夜同业
             七天回购     七天回购   一年央票   一年央票     银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) 
           CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS        <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX=    SHICNYOND=
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  本周五      2.0000       3.9465       -       3.2670           5.5782         3.4000
  较上周五   -0.9000       0.1421       -      -0.0630          -0.2453        -0.0958
  本周高      3.905        3.9465       -       3.3300           5.8200         3.4000
  本周低      2.000        3.7591       -       3.2670           5.5782         2.9983
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  --中国主要官方利率指标:
 
  一年期存款  一年期贷款    法定准备金  超额准备金
   基准利率    基准利率        利率       利率
  ----------------------------------------------------
    3.50%       6.56%         1.62%       0.72%

  注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天质押式回购采用加权平均价
      2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
      3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
      4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.
      5.公开市场一年央票继续暂停发行.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 乔艳红

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