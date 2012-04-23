李书福：吉利需要与沃尔沃分享技术求生存

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透中国杭州4月20日电---浙江吉利控股集团 (VOLVb.ST)董事长李书福面临着一个进退两难的困境：如果将沃尔沃的技术与吉利汽车共享，可能削弱沃尔沃品牌，但倘若不这么做，吉利将独自面对激烈的竞争。
吉利控股集团2010年收购瑞典汽车品牌沃尔沃(VOLVb.ST)。
李书福表示，开发一款只针对中国的“豪华”汽车品牌的计划将避免与沃尔沃直接竞争，但想实现这一计划需要微妙的平衡。
李书福在杭州接受采访时表示：“我要说的是，我们需要努力避免吉利死亡。”
“这不是开玩笑，确保吉利在重重压力下不倒是我们的重中之重，”将沃尔沃的技术运用到吉利大众型汽车的生产很可能会有所帮助。
李书福表示，吉利需要用沃尔沃的技术改善其质量，因为中国汽车市场的竞争如此激烈，吉利需要拥有自身优势。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。