李书福：吉利需要与沃尔沃分享技术求生存

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国杭州4月20日电---浙江吉利控股集团 (VOLVb.ST)董事长李书福面临着一个进退两难的困境：如果将沃尔沃的技术与吉利汽车共享，可能削弱沃尔沃品牌，但倘若不这么做，吉利将独自面对激烈的竞争。

吉利控股集团2010年收购瑞典汽车品牌沃尔沃(VOLVb.ST)。

李书福表示，开发一款只针对中国的“豪华”汽车品牌的计划将避免与沃尔沃直接竞争，但想实现这一计划需要微妙的平衡。

李书福在杭州接受采访时表示：“我要说的是，我们需要努力避免吉利死亡。”

“这不是开玩笑，确保吉利在重重压力下不倒是我们的重中之重，”将沃尔沃的技术运用到吉利大众型汽车的生产很可能会有所帮助。

李书福表示，吉利需要用沃尔沃的技术改善其质量，因为中国汽车市场的竞争如此激烈，吉利需要拥有自身优势。（完）