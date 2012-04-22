〔全球汇市〕4月17日止当周投机客略微削减美元多仓部位--CFTC

路透纽约4月20日电---根据路透数据和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客略微削减美元多头仓位.
4月17日止当周,美元净多头仓位从之前一周的231.99亿美元降至226.26亿美元.前一周美元多头仓位为2010年6月以来最高.
数据还显示,加元净多头部位由前一周的47,992口大幅跳升至58,319口.
澳元净多头部位也从79,806口增至83,830口.
欧元净多头部位由39,253口略升至40,310口,净空头则由140,617口增至158,435口.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月17日当周 4月10日当周
多头仓位 16,917 16,097
空头仓位 74,720 82,181
净仓位 -57,803 -66,084
欧元(125,000欧元为1口)
4月17日当周 4月10日当周
多头仓位 40,310 39,253
空头仓位 158,435 140,617
净仓位 -118,125 -101,364
英镑(62,500英镑为1口)
4月17日当周 4月10日当周
多头仓位 33,221 29,777
空头仓位 46,272 48,561
净仓位 -13,051 -18,784
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月17日当周 4月10日当周
多头仓位 6,040 6,548
空头仓位 19,802 16,467
净仓位 -13,762 -9,919
加元(100,000加元为1口)
4月17日当周 4月10日当周
多头仓位 58,319 47,992
空头仓位 20,291 20,025
净仓位 38,028 27,967
澳元(100,000澳元为1口)
4月17日当周 4月10日当周
多头仓位 83,830 79,806
空头仓位 35,409 40,377
净仓位 48,421 39,429
(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
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