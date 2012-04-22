〔全球汇市〕4月17日止当周投机客略微削减美元多仓部位--CFTC

纽约期市：ICE原糖上涨，因3月合约到期

路透纽约/伦敦2月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，因指 标合约守住上日盘中低位的支撑位后引发技术买盘，3月合约在今日收盘 后到期。 罗布斯塔咖啡期货上涨，在过去四个交易日下跌后反弹。可可期货下 跌，受一轮新的卖盘打压。 5月原糖期货 收高0.08美分，或0.4%，报每磅19.23美分。 交易商表示，技术性买盘提振原糖价格，此前指标合约没有跌穿上日 的日内低位19.1美分，可能在该水准将形成技术支撑。 3月原糖期货 在收市时到期，收涨0.22美分，或0.1%，报19.31 美分。 交易商表示，Wilmar International Ltd买入约23,665口3月原糖合 约，相当于120万吨糖。这对3月合约而言是创纪录的。 5月白糖期货 收高4.40美元，或0.8%，报每吨532.60美元。 5月罗布斯塔咖啡期货 收涨43美元，或2.1%，报每吨2,143美 元。 该合