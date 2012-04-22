《美股一周展望》美国多家领头羊企业将公布财报,美联储会议召开在即

记者 Rodrigo Campos/Ryan Vlastelica; 编译 李爽

路透纽约4月20日电---美国股市在第一季取得不俗表现后,华尔街现在有些紧张兮兮.

债券收益率(殖利率)上涨使欧债危机再次成为关注焦点.美国经济数据意味着经济成长稳定但却有些乏力,股市的强劲涨势亦退潮.最近股市强劲上扬推动股市升至近四年高位.

尽管股市略微回落,但在强劲财报的支撑下本周仍录得上涨,投资者在静候美国企业是否会带来更多意外正面的消息.

进入季节性疲弱期,下周标普500家成分企业有近180家将公布财报,市场要看到强劲的财报才会打消市场上涨空间不大的想法.

"鼓舞人心的是,多数消息都是关于财报,而非欧洲形势,"纽约梅隆银行资产管理公司首席投资总监Leo Grohowski表示.

财报"在缓解我们对经济成长的担忧,使我们对今年余下时间的预估更有把握."

下周有几家领头羊企业公布财报.最重要的可能当属苹果(AAPL.O),该公司将于周二收盘后公布财报.

作为按市值计美国最大公司,苹果有几个季度的业绩完胜,许多人说该公司今年迄今直上云霄之势给人带来了不切实际的预期.苹果接连几周跌幅都超过4%,这还是2008年12月以来首见.

分析师认为标普金融股和消费品类股今年获利将出现两位数的增幅,工业类股紧随其后.这三大板块都是景气周期成长类股,而在经济周期末期以及市场修正之前通常引领市场的板块料走势放缓.

另外,市场仍存在对欧洲形势的担忧,欧洲公债收益率已上升至可怕的水准.由于标普指数自10月低点已经反弹近30%,投资者态度有些怀疑,"5月清仓离场"的股市谚语可能成为有预见性的魔咒.

逢低买股的趋势最近已经打破,说明投资者可能准备撤退.

标普在最近几日的跌势中收在低点附近,而且即便收高也远低于高位水准.

"我们没看到那种会令市场跌势减缓的买盘,"纽约Meridian Equity Partners总经理Joseph Greco表示.

**回拉结束抑或季节性走势?**

技术分析师开始预期标普500指数将重演2010年和2011年的一幕,当时股市就是在4月触顶后出现回落,聪明的投资者在当月月初触及高位后即抛售股票.

"季节性走势很重要,这的确会呈现一个清晰可辨的模式.你可以追随,但若你过于恪守这一模式,也可能犯错误,"波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示.

"如今经济形势好于去年,也是经济开始复苏以来的最好状态,"他说.

浏览标普500指数2010年以来的表现图表,请点选(link.reuters.com/pyk77s)

2011年初市场涨势在日本发生强震和海啸后消退.美国债信评级遭下调又导致标普500指数大跌,之后市场反弹,在年底收盘时持平于上年.

"如果说今年不会再度出现降评事件或者带来外部冲击的事件将很少,这并不夸张,"摩根士丹利美邦公司(Morgan Stanley Smith Barney)全球投资方案部门总经理Andrew Slimmon表示.

"此外,这些冲击带来的后果就是,担心经济再次陷入衰退.我认为今年可能不会出现这种情况."

亿万富翁投资者、加州Fisher Investments Inc的Kenneth Fisher表示,当前的经济环境与之前预期的一样好,2012年对于股市来说将是"闪放光芒的一年".

迄今,标普500支成分股已有23%公布了业绩,逾五分之四业绩超过预期.据汤森路透Proprietary Research,当季获利成长6.2%.

**美联储会议临近**

周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)公开市场委员会(FOMC)将召开政策会议.

据上周进行的路透调查显示,美国就业市场缓慢改善以及年初经济的稳定成长令经济前景趋于明亮,降低了美联储将推出新一轮公债购买计划的机率.投资者将密切关注周三美联储公布的声明.

"当市场由央行官员的言行所主导时,就会存在风险,"保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示."大家都不愿意一觉醒来才知道出现重大变动."(完)

--译文审校 王冠中

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