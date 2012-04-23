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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 09:46 BJT

(重发)〔澳洲数据〕第一季PPI较前季下跌0.3%,较上年同期上涨1.4%

(重发以跟上红条)

路透悉尼4月23日电---澳洲统计局周一公布数据显示,澳洲第一季生产者物价指数(PPI)较前季下跌0.3%,较上年同期上涨1.4%.路透预估分别为上升0.4%和上升2.2%.

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