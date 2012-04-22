〔全球经济〕全球危机尚未结束,中国将继续改革--中国总理温家宝

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透德国汉诺威4月22日电---中国总理温家宝周日出访德国时表示,全球金融危机并未结束,经济复苏道路仍是曲折的,要维持复苏,技术创新和投资将是关键.
温家宝称,中国将积极推进改革,为外国投资者提供更好的法律保护.在中国做生意的德国企业日益增多,法律保护成为他们关心的主要问题.
温家宝在汉诺威(Hanover)工业博览会上称,目前,国际金融危机尚未结束,全球经济复苏困难而又曲折.德国总理梅克尔亦出席会议.
他指出,加大对实体经济及技术创新的投资,将是全球经济复苏最强大的动力.
其并称,全球经济无法走出金融危机阴影,也与实体经济缺乏新的增长点有关.
他说,两国将在全世界工业的创新和发展方面发挥更重要的作用.
梅克尔表示,德国希望在财政纪律和促进经济成长之间达到良好的平衡.
她赞扬了中国在金融危机期间推出的巨额经济刺激计划,称这对德国以出口拉动的经济复苏起到了帮助作用.
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2% 进口 +21.7% +19.7% 0030 日本日经制造业PMI 2月 -
(除特别说明外，均为GMT时间) 1200 - 农业部公布一周全球稻米价格 1330 - 商务部公布1月个人所得 1500 - 商务部公布1月建筑支出 1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据 1900 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)