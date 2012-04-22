〔全球经济〕全球危机尚未结束,中国将继续改革--中国总理温家宝

路透德国汉诺威4月22日电---中国总理温家宝周日出访德国时表示,全球金融危机并未结束,经济复苏道路仍是曲折的,要维持复苏,技术创新和投资将是关键.

温家宝称,中国将积极推进改革,为外国投资者提供更好的法律保护.在中国做生意的德国企业日益增多,法律保护成为他们关心的主要问题.

温家宝在汉诺威(Hanover)工业博览会上称,目前,国际金融危机尚未结束,全球经济复苏困难而又曲折.德国总理梅克尔亦出席会议.

他指出,加大对实体经济及技术创新的投资,将是全球经济复苏最强大的动力.

其并称,全球经济无法走出金融危机阴影,也与实体经济缺乏新的增长点有关.

他说,两国将在全世界工业的创新和发展方面发挥更重要的作用.

梅克尔表示,德国希望在财政纪律和促进经济成长之间达到良好的平衡.