法国举行总统大选首轮投票,奥朗德领先萨科齐

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月22日电（记者 Paul Taylor/Vicky Buffery）---在周日法国总统大选第一轮投票中，极右翼候选人玛丽·勒庞异军突起，获得近19%的支持率，令结果变得更扑朔迷离，不过仍低于社会党候选人奥朗德和现任总统萨科齐。奥朗德和萨科齐或最终进入决胜负的第二轮投票。
法国内政部称，在已统计出五分之四选票的情况下，奥朗德支持率为28.2%，领先萨科齐27.0%的支持率。这意味着，在5月6日决定胜负的投票中，奥朗德与萨科齐的总统职位争夺战要比学者们预料的更为激烈。
勒庞18.6%的高支持率在周日晚引起轰动，这一支持率高于其父在2002年大选中取得的成绩，也高于极左翼候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）10.9%的支持率，后者列第四。中间派候选人贝鲁（Francois Bayrou）支持率为9.2%，排名第五。
现年57岁的奥朗德对支持者表示，他最有希望领导法国做出改变，并称：“我知道国外也在关注着我，我的最终使命，是使欧洲重回经济与就业增长的轨道。”
萨科齐已驾驭法国这一世界第五大经济体五年时间，而他在首轮投票中屈居第二，是法国实施现行总统选举制度54年来，寻求连任的现任总统在首轮选举就屈居第二的首例。
萨科齐在演讲中向奥朗德下战书，希望在未来两周举行三场电视辩论，而不是惯例的一场，并针对勒庞的异军突起而表示，将加强边境控制、抑制法国工厂外流、保证劳有所得并保卫法律与秩序。
在周日投票的同时，民调机构IPSOS和Ifop的两项民调显示，在第二轮投票中奥朗德将击败萨科齐，两人将分别获得54%与46%的支持率。不过最终结果如何，还将取决于这二人如何取悦于勒庞以其他候选人的支持者。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。