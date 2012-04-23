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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 08:23 BJT

东风汽车拟实现海外出口大幅增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月22日电---新华社报 道称，中国第二大汽车商东风汽车(0489.HK)计划到2016年时，实现年海外出口量增至30万辆，增加至目前出口量的五倍，约占目标总产量的10%。

新华社周六晚发布的报 道援引东风汽车资深官员周强的话称，东方汽车已成立了新的国际事业部，将开发丰富的产品，实现其目标。

新华社称，东风汽车去年总产量为217万辆，出口6.38万辆汽车，出口金额约为10亿美元。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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