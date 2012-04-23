中国官媒警告美菲军演或将南海问题引向军事对抗

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月21日电---中国军方周六警告美国称，美国和菲律宾举行联合军事演习背后代表的思维，会将南海问题引向军事对抗、武力解决的歧路。
中国官方媒体《解放军报》发表评论文章警告称，美菲近日在争议海域举行联合军演，意在彼此借重、相互拉拢，进一步搅动南海局势。
美国和菲律宾军方4月16日开始举行为期两周的年度例行军事演习，地点为菲律宾巴拉望岛以西海域，逼近中国南沙群岛，属于争端频发区域。而近期中国同菲律宾发生了黄岩岛对峙事件。
文章称：“明眼人早就看出来，这种演习背后代表的思维将会把南海问题引向军事对抗、武力解决的歧路。”
“美国方面的插手和介入，只会将整个南海局势越搅越乱，势必对该地区的和平与稳定造成极大影响。”
美国国防部称，这属于例行军事演习，“与任何的当前局势没有关系”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。