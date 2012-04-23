中国官媒警告美菲军演或将南海问题引向军事对抗

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月21日电---中国军方周六警告美国称，美国和菲律宾举行联合军事演习背后代表的思维，会将南海问题引向军事对抗、武力解决的歧路。

中国官方媒体《解放军报》发表评论文章警告称，美菲近日在争议海域举行联合军演，意在彼此借重、相互拉拢，进一步搅动南海局势。

美国和菲律宾军方4月16日开始举行为期两周的年度例行军事演习，地点为菲律宾巴拉望岛以西海域，逼近中国南沙群岛，属于争端频发区域。而近期中国同菲律宾发生了黄岩岛对峙事件。

文章称：“明眼人早就看出来，这种演习背后代表的思维将会把南海问题引向军事对抗、武力解决的歧路。”

“美国方面的插手和介入，只会将整个南海局势越搅越乱，势必对该地区的和平与稳定造成极大影响。”

美国国防部称，这属于例行军事演习，“与任何的当前局势没有关系”。（完）