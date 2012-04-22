〔美国个股〕沃尔玛墨西哥子公司行贿案调查最终可能导致高管离任

路透4月22日电---分析师表示,有关沃尔玛(WMT.N)涉嫌妨碍内部调查墨西哥分公司巨额行贿案的报导,或引来监管机构对其展开数年调查,最终可能导致一部分高级管理人员离任.

纽约时报称,沃尔玛一位资深律师在2005年9月收到公司前高管Sergio Cicero Zapata的电子邮件.后者曾在沃尔玛最大海外部门Wal-Mart de MexicoWALMEXV.MX任职.在信中,Sergio Cicero Zapata描述了该部门如何通过行贿来获得在墨西哥开设商场的许可.

纽约时报报导,沃尔玛向墨西哥城派出了调查人员,并查找到一份书面记录,上有总计超过2,400万美元的大量可疑支付记录.但高层人员停止了此次调查,且未通知美国或墨西哥执法部门.

根据纽约时报,沃尔玛现任执行长Mike Duke以及仍在公司董事会的前任执行长Lee Scott,据称均在知情高层之列.

分析师们表示,沃尔玛的结构意味着可能不会很快发生较大变动,例如解雇高管等.

"在多数公司里,(高管)可能会被要求离职."Consumer Edge Research分析师Faye Landes表示."但这里有两个因素使情况变得复杂,一是目前的调查性质,一是董事会和股东的构成."

股东群体包括创始人Sam Walton的家族,拥有沃尔玛近50%的股权.这令维权股东很难推行立竿见影的变革.董事会主席S. Robson Walton和他的弟弟Jim Walton也都是董事会成员.

沃尔玛周六在一份声明中,对纽约时报报导中的指控"深表关切",并称去年秋季就已经开始对是否存在违法贿赂行为展开调查.该公司拒绝让高管置评,并称调查仍在进行.(完)