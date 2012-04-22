〔美国个股〕沃尔玛墨西哥子公司行贿案调查最终可能导致高管离任

台湾经济指标预测--3月1日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透4月22日电---分析师表示,有关沃尔玛(WMT.N)涉嫌妨碍内部调查墨西哥分公司巨额行贿案的报导,或引来监管机构对其展开数年调查,最终可能导致一部分高级管理人员离任.
纽约时报称,沃尔玛一位资深律师在2005年9月收到公司前高管Sergio Cicero Zapata的电子邮件.后者曾在沃尔玛最大海外部门Wal-Mart de MexicoWALMEXV.MX任职.在信中,Sergio Cicero Zapata描述了该部门如何通过行贿来获得在墨西哥开设商场的许可.
纽约时报报导,沃尔玛向墨西哥城派出了调查人员,并查找到一份书面记录,上有总计超过2,400万美元的大量可疑支付记录.但高层人员停止了此次调查,且未通知美国或墨西哥执法部门.
根据纽约时报,沃尔玛现任执行长Mike Duke以及仍在公司董事会的前任执行长Lee Scott,据称均在知情高层之列.
分析师们表示,沃尔玛的结构意味着可能不会很快发生较大变动,例如解雇高管等.
"在多数公司里,(高管)可能会被要求离职."Consumer Edge Research分析师Faye Landes表示."但这里有两个因素使情况变得复杂,一是目前的调查性质,一是董事会和股东的构成."
股东群体包括创始人Sam Walton的家族,拥有沃尔玛近50%的股权.这令维权股东很难推行立竿见影的变革.董事会主席S. Robson Walton和他的弟弟Jim Walton也都是董事会成员.
沃尔玛周六在一份声明中,对纽约时报报导中的指控"深表关切",并称去年秋季就已经开始对是否存在违法贿赂行为展开调查.该公司拒绝让高管置评,并称调查仍在进行.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北3月1日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单132亿台币。 --94甲3期12息、105甲3期1息、102甲5期4息及103甲5期3息共计32.92937375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/4期10年公债，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,203.3亿台币： 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408.0亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息16.50亿台币： 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 -