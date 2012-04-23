〔投行观点〕投资者押注德国股市仍将是欧洲股市中的闪耀之星

路透伦敦4月20日电---德国股市今年的表现优于欧元区其他股市,且看来可能进一步上扬.周五公布的德国企业信心数据表明,该国经济趋势强劲,这与欧元区二线国家的黯淡前景相左.

在优于预期的德国Ifo企业景气判断指数公布后,DAX指数.GDAXI成为周五表现最出众的欧洲指数之一,2012年迄今所录得的涨幅扩大至14%;DAX指数成分股包括汽车制造商大众(福斯)汽车(VOWG_p.DE)和化学产品大厂德商巴斯夫(BASFn.DE).

相比之下,西班牙股市.IBEX今年迄今挫跌18%;意大利股市.FTMIB则下滑5%,投资者担心两国政府的财政状况及撙节措施所造成的影响.法国股市.FCHI今年迄今持平,总统大选增添额外的风险因素.

尽管DAX指数上涨,但与周边股市相较看来并不特别昂贵.据汤森路透StarMine的数据显示,以未来12个月的获利预估来看,DAX指数市盈率(本益比)为9.7,而CAC 40指数为9.3,富时100指数(FTSE 100).FTSE为10.1,显示德股仍可望继续表现优于周边股市.

摩根大通欧洲股市策略师Mislav Matejka预计,德国股市在今年底前将进一步上涨10%-15%.

他称,"我们认为德股将持续表现出众.这几乎是一种双赢局面.若市场更担忧二线国家,德股将被视为避险之地并将表现优异,因为该股市更稳定.另一方面,若市场的忧虑缓解,德股则处于受惠的绝佳位置."

汇丰将德股评级上调至"加码",认为DAX指数将进一步上升16%,今年收在7,800点.

法国巴黎银行(BNP Paribas)的衍生品策略师团队在报告中称,"在Euro STOXX 50指数当中,德国银行类股比同行的情况更好,其不仅在去杠杆化方面面临较小压力,同时亦从德国走强的经济中受益."

Exane BNP Paribas建议的现股操作策略则为买进德国DAX指数、卖出法国CAC指数.

技术面亦对DAX指数有利,Day-By-Day的技术分析专家指出,该指数近期目标为升至6,960点.(完)