〔英国金融〕政府寻求加强公共支出管理,将提出新的相关规定

路透伦敦4月23日电---英国财政部首席秘书亚历山大(Danny Alexander)周一将提出新规定,以推动各部会紧缩支出;目前英国政在大幅削减公共支出,目标为在五年内消除该国巨大的预算赤字.

按照新规定,政府部门将被要求指定年度预算的5%用于意外支出,以防止他们在紧急情况时向中央政府要求更多资金.

各部门将须每月向财政部公布账目,以改善政府的财政管理.

亚历山大将在智库Institute of Fiscal Studies发表讲话时表示,新规定将在今年生效,目的在于帮助英国控制财政,重获在全球市场的信誉,保持低借债成本.

英国政府2010年开始执政时,已经开始撙节努力.其在2010年公布的四年计划中对削减支出的目标,已完成30%.

政府表示将坚持计划,即便反对党工党批评撙节行动压制脆弱的经济复苏.

周三官方公布数据将显示,2012年第一季英国经济是否重陷衰退.去年第四季经济萎缩0.3%.(完)