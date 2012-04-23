〔英国金融〕政府寻求加强公共支出管理,将提出新的相关规定

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月23日电---英国财政部首席秘书亚历山大(Danny Alexander)周一将提出新规定,以推动各部会紧缩支出;目前英国政在大幅削减公共支出,目标为在五年内消除该国巨大的预算赤字.
按照新规定,政府部门将被要求指定年度预算的5%用于意外支出,以防止他们在紧急情况时向中央政府要求更多资金.
各部门将须每月向财政部公布账目,以改善政府的财政管理.
亚历山大将在智库Institute of Fiscal Studies发表讲话时表示,新规定将在今年生效,目的在于帮助英国控制财政,重获在全球市场的信誉,保持低借债成本.
英国政府2010年开始执政时,已经开始撙节努力.其在2010年公布的四年计划中对削减支出的目标,已完成30%.
政府表示将坚持计划,即便反对党工党批评撙节行动压制脆弱的经济复苏.
周三官方公布数据将显示,2012年第一季英国经济是否重陷衰退.去年第四季经济萎缩0.3%.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张明钧
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。