金正恩幼年曾在瑞士生活九年--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世4月22日电---瑞士两家媒体周日报 道称，朝鲜领导人金正恩幼年曾化名在瑞士留学，时间比各方此前猜测要久。
《星期日早报》（Le Matin Dimanche）和《星期天报》（SonntagsZeitung）援引瑞士警方文件称，金正恩于1991年大概八九岁时前往瑞士，而非此前说的1998年。
外界对金正恩所知甚少，甚至不知道其确切年龄。金正恩去年从其父金正日手中接班。
瑞士当地教育主管Ueli Studer去年12月告诉路透，1998-2000年底，有一名叫Pak Un的朝鲜少年在位于伯尔尼的一所学校就读。其注册信息显示，他是朝鲜使馆一名工作人员的孩子。
昔日同窗辨认出Pak Un就是金正恩，瑞士媒体称，通过技术对比学校照片和金正恩现在照片，这一说法已得到证实。
上述两家瑞士媒体周日称，尚不清楚这名少年1991-1998年在瑞士何处就读。
伯尔尼国际学校拒绝评论金正恩是否在该校就读，有报 道称，金正恩的哥哥曾在该校就读过一段时间。
美国国务卿希拉里上周称，尽管朝鲜近期发射火箭，并存在另一轮核试验威胁，但鉴于金正恩曾在国外生活过，他或许希望改变朝鲜政治进程。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。