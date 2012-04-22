〔金砖国家〕4月20日股汇市收盘纵览

路透4月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月20日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF微幅收低0.19%,报1,021.51点.
中国股市:沪综指周五受金融板块再度走强提振,收升1.2%至一个月高点.分析人士指出,近期政策向好预期促动大盘出现普涨行情,量能亦见稳步放大,未来涨势能否持续有待新热点的支持.沪综指.SSEC收报2,406.863点,涨28.229点,或1.19%,此前高点为3月19日的2,410.184点.上证180金融指数.SSE180FI收涨1.94%.本周沪综指累计上涨2.02%,为连续第三周走升.今日上海A股成交放大至1,016亿元人民币,上交易日为898亿元.[.SSCN]
香港股市:本周收高,受助于中资股表现,特别是金融类股.之前中国股市因政策宽松预期收涨.恒生指数.HSI收升0.1%,报21,010.6点.本周收扬1.5%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五小幅收跌,美国经济数据和欧债忧虑的反复令市场谨慎情绪浓厚,预计人民币汇价近期仍将维持横盘震荡的态势,等待中美宏观经济基本面的进一步明朗.[CNY/CN]
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印度股市:周五收低,因受Nifty股指期货下午盘一度下挫6.7%拖累.交易商认为出现交易错误.但随后National Stock Exchange称未监察处交易系统存在问题.指标BSE指数.BSESN收低0.74%至17,373.84点.[.BO]
印度汇市:印度卢比连续第三周下挫.鉴于印度财政和货币政策支持成长的空间有限,投资者担心该国疲弱的经济前景以及未来卢比将进一步下挫,故减少风险部位.印度卢比兑美元INR=D2周五小涨,收报52.07/08,本周收低1.45%,上周时收在51.3050.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,619.530点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.71%至858.13点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.32%至29.44;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.21%,报38.8905.
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巴西股市:拉丁美洲股市周五近乎收平,此前投资者对美国企业财报表现不一态度谨慎,并期待下周找到全球经济动能恢复的迹象.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.2%至62,494.08点,本周收高0.6%.[ID:nL2E8FKEHS]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元周五上涨,扳回本周稍早部分跌幅.巴西雷亚尔兑美元BRBY周五上涨0.6%至1.8680.[ID:nL2E8FKDDD]
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南非股市:周五连续第四日收涨,之前制药商Aspen Pharmacare(APNJ.J)公布与英国葛兰素史克(GSK.L)的2.63亿美元协议后,触及纪录高位.南非股市追随海外市场上升,但本周交投震荡,投资者对欧洲债务问题的担忧仍挥之不去.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.25%至30,185.77点.综合指数.JALSH收升0.32%至34,216.55点.[.J]
南非汇市:南非兰特和政府公债周五上扬,20国集团(G20)承诺将帮助应对欧元区债务问题提振市场人气.1615GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3上涨0.7%,报7.802,周四纽约收盘价为7.8556.[ZAR/][ID:nL6E8FKGRC]
--编译 洪曦;审校 张荻