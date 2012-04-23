中国与朝鲜举行朝火箭发射后最高级别会议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月21日电---据新华社报导，中国与朝鲜(北韩)周六举行了自朝鲜发射火箭以来的最高级别会议，与会双方就朝鲜半岛局势等问题交换了看法。
报导称，中国中联部部长王家瑞与朝鲜劳动党中央政治局候补委员、中央书记、国际部部长金永日在北京举行中朝两党战略沟通机制第二次会议。
“双方就进一步发展中朝两党交流合作及朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题深入交换了看法。”
中国通过两党沟通机制、而非传统的外交途径，与朝鲜进行了多次高级别接触。本次会议是两国自朝鲜不顾国际社会压力在4月13日发射火箭后举行的级别最高的一次。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。