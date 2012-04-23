〔中国经济〕中国称不会缺席向IMF增加资源,将继续加强宏观调控

路透北京4月23日电---中国在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上表示,对欧元区的经济金融稳定有信心,对于国际社会在共识的基础上向国际货币基金组织(IMF)增加资源,中国不会缺席.

中国央行周六新闻稿引述行长周小川在会议上讲话称,在全球经济疲软的情况下,中国政府积极加强宏观经济调控,经济保持平稳增长,国际收支日趋平衡.未来中国政府将继续加强宏观调控,加快结构改革,保持经济的强劲、可持续和平衡增长.

2012年4月19-20日在华盛顿召开的该会议重点就当前国际社会关注的IMF增资与改革问题进行了讨论.会议同意在落实2010年份额增加的基础上,向IMF增加4,300亿美元以上的资金,以防止和应对危机,促进经济复苏.

这些资金将通过临时双边贷款和票据购买协议的形式进入基金组织普通资金账户,并用于所有成员国,而非特定的地区.同时基金组织将采取必要的风险防范措施确保资金安全.

中方表示,希望IMF敦促各国尽快完成2010年份额改革方案的审批程序,确保在今年10月基金组织年会前按时完成.但新闻稿并未提及更多细节.

关于基金组织监督框架改革,中方重申,基金组织监督应以维护全球经济和金融稳定为目标,除汇率政策外,政策监督的范围应扩大到财政、货币、金融政策和结构改革等,以提高监督的公平性和有效性.

IMF是以份额为基础的机构,份额是基金组织最重要、最根本的资金来源,基金组织增加资源应主要以份额为基础.

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