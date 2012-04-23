专访卡梅隆：希望与中方合作拍片

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月22日电---电影《阿凡达》和《泰坦尼克》导演詹姆斯·卡梅隆周日称，他希望与中方合作拍摄影片，但在做出任何决定前，将权衡审查等限制问题。
尽管中国电影存在政府管控和盗版问题，但考虑到中国迅速成长的中产阶级愿花更多钱到影院，而不是购买盗版影碟，好莱坞开始重视这一市场。
例如，根据华特迪士尼(DIS.N)、漫威影业（Marvel Studios）与中国DMG Entertainment签署的联合协议，中美双方将在华合作拍摄《钢铁侠3》。
迪士尼还表示，将与中国文化部和腾讯控股(0700.HK)合作，推动中国动画产业发展。美国梦工厂动画公司DWA.O2月称，将与中国一些最大媒体公司合作，在上海成立合资公司。
在为期五天的北京之行期间，卡梅隆接受路透采访时称：“我们都在认真研究合作的可能性。问题是，这将对我们有什么要求？分析中国市场，我们能得到什么经济利益？”
卡梅隆坐在北京一家酒店客房里说：“如果这种方式奏效，我想强调的是‘如果’，在我看来，对中国电影界将非常有利，因为我们拍摄像《阿凡达》这样的影片，完全是在工作室完成，不需要拍摄外景。”
“我们将带来基础设施，制作虚拟作品，3D拍摄等等，我认为，这对中国电影业来说，是一次有益的技术交流。”
卡梅隆还表示：“所有都需要提前（与监管层）沟通。比如有一个剧本，是我们要上演的，如果有问题，我得做出有创意的决定，我是进行调整还是放弃。”
“我来这里探讨中美联合制片的想法，了解需要遵守的限制、对内容的指导要求，找到经济推动力，我将权衡所有这些因素。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。