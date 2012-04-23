〔欧洲个股〕大众汽车将大力开发中国西部市场,在新疆设厂--大众执行长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月23日电---大众汽车(VOWG_p.DE)在中国市场的扩张方向正在向西部地区转移.该公司需要在那里增加生产基地,以巩固在中国这个全球最大汽车市场上的主导地位.
知情人士表示,大众汽车首席执行官Martin Winterkorn周一将与到访德国的中国总理温家宝签署协议,在新疆自治区新建一座汽车工厂.
消息人士上周称,大众或向该厂投资不到3亿欧元(3.9624亿美元).大众销售主管Christian Klingler周日晚间在北京表示,该厂"只是我们西部发展战略的一部分".
Klingler称:"我们相信,中国西部有很大的汽车销售潜力."
目前,大众正在佛山、仪征和宁波建厂,以增强在中国南方地区的市场地位.该公司计划到2016年在中国投资140亿欧元兴建新厂,目前在中国西部地区仅成都有一座工厂.
大众计划在2014年前将出货量提高至300万辆,并制定了最迟在2018成为全球最大汽车厂商的目标.
Klingler称:"对我们而言,中国仍是非常值得投资的市场.我们确实需要额外的产能."
大众一名高层上周称,新疆的新厂年产能约为5万辆汽车.
一名政府官员曾表示,Winterkorn和温家宝还将签署协议,将合资公司一汽大众的合资期限延长25年.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。