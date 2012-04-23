《中国报摘》--中国证券报4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--2月底以来,中国重大建设项目审批速度明显加快,且倾向于中西部地区、三农及民生保障项目,并且货币政策和财政政策也在释放更加积极的微调信号.权威人士表示,为了稳定经济增长,资金会先行,信贷和财政资金拨付会最先体现.
* 其他:
--中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织部长级会议上表示,未来中国政府将继续加强宏观调控,加快结构改革,保持经济的强劲、可持续和平衡增长.
--国家信息中心预测部主任范剑平认为,在基建投资回升带动下,二季度GDP增长将与一季度基本持平,保持在8%-8.2%区间,三季度、四季度有望分别回升至8.5%、8.8%.
--中国社科院金融专家撰文称,对于短线经济下降幅度较大引致的结构调整阵痛,宏观决策层需要大幅增强忍耐能力,最快也要等到2012年三季度才有可能出现经济的技术性反弹.
--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,当前中国经济增速上半年将惯性回落,触底时间或在二三季度,随后将有一个温和回升的过程.预计全年GDP有望维持在8%至8.5%之间.
--中国人民银行副行长易纲日前表示,现在是时机让市场对人民币价格拥有更大决定权,减少政府对市场的干预.
--德国拜耳集团(BAYGn.DE)大中华区总裁德友汉日前表示,2011年拜耳集团在两岸三地销售额接近30亿欧元.拜耳计划在2015年实现大中华地区销售额翻番,达到约60亿欧元的目标.
--国债期货仿真交易今日开始向全市场推广,市场参与主体可以通过中金所的所有会员进行国债期货仿真交易,而此前仅能通过部分试点会员期货公司进行.
--重庆啤酒(600132.SS)发布一季报表示,1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润3,704.14万元,同比增长6.78%,基本每股收益0.0765元.(完)
--整理 刘昕; 审校 林琦
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。