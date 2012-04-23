《中国报摘》--中国证券报4月23日

* 头版头条:

--2月底以来,中国重大建设项目审批速度明显加快,且倾向于中西部地区、三农及民生保障项目,并且货币政策和财政政策也在释放更加积极的微调信号.权威人士表示,为了稳定经济增长,资金会先行,信贷和财政资金拨付会最先体现.

* 其他:

--中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织部长级会议上表示,未来中国政府将继续加强宏观调控,加快结构改革,保持经济的强劲、可持续和平衡增长.

--国家信息中心预测部主任范剑平认为,在基建投资回升带动下,二季度GDP增长将与一季度基本持平,保持在8%-8.2%区间,三季度、四季度有望分别回升至8.5%、8.8%.

--中国社科院金融专家撰文称,对于短线经济下降幅度较大引致的结构调整阵痛,宏观决策层需要大幅增强忍耐能力,最快也要等到2012年三季度才有可能出现经济的技术性反弹.

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,当前中国经济增速上半年将惯性回落,触底时间或在二三季度,随后将有一个温和回升的过程.预计全年GDP有望维持在8%至8.5%之间.

--中国人民银行副行长易纲日前表示,现在是时机让市场对人民币价格拥有更大决定权,减少政府对市场的干预.

--德国拜耳集团(BAYGn.DE)大中华区总裁德友汉日前表示,2011年拜耳集团在两岸三地销售额接近30亿欧元.拜耳计划在2015年实现大中华地区销售额翻番,达到约60亿欧元的目标.

--国债期货仿真交易今日开始向全市场推广,市场参与主体可以通过中金所的所有会员进行国债期货仿真交易,而此前仅能通过部分试点会员期货公司进行.

--重庆啤酒(600132.SS)发布一季报表示,1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润3,704.14万元,同比增长6.78%,基本每股收益0.0765元.(完)

--整理 刘昕; 审校 林琦

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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