〔中国金融〕上海银行期望A股和H股同步上市,并非后者代替前者-报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月23日电---中国证券报周一报导,中国第二大城市商业银行--上海银行管理层近日表示,该行的目标是按照监管要求尽早上市,期望能在A股和H股同步上市,近期启动H股上市计划并不是A股上市计划的代替.
上周五召开的该行股东大会通过H股上市融资方案及将A股上市计划有效期延长一年等多项提案.
上海银行副行长张伟国表示,上海银行融资的目标不能影响未来三年发展战略的部署.按照未来三年发展规划,上海银行的资产规模平均增速将达到20%左右,所需的资本金超过300亿元人民币.同时资本充足率又要符合监管底线的要求,达到一般上市银行的标准.
他透露,上海银行2011年已经发行50亿元人民币次级债,而且又已经上报50亿元,计划中还有50亿元次级债等待上报.但是按照国际资本监管的要求,次级债未来能否作为资本仍具有不确定性.如果以上所述次级债不能作为资本,那么对上海银行而言则意味着资本缺口.
据汤森路透旗下IFR稍早报导,上海银行正在筹划A+H股上市计划,拟于上交所及港交所各发行12亿股.另据中国证监会资料显示,上海银行A股上市申请目前正处于证监会审核环节.IFR报导称,国泰君安为该项交易保荐人,并与中信证券(6030.HK)(600030.SS)一同担任主承销商,高盛高华为财务顾问.
上海银行尚未公布其2011年报,去年6月底其资本充足率为11.5%,核心资本充足率为8.44%,逼近国内资本监管红线.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。