版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 08:37 BJT

〔中国电力〕国家电网与福建签署战略合作协议,电压等级将升至1,000千伏--新华

路透北京4月23日电---中国国家电网公司与福建省政府签署战略合作协议,按照规划,"十二五"期间福建电网将实现电网架构从500千伏沿海单通道向双通道的跨越;电压等级从500千伏超高压向1,000千伏特高压的跨越.

新华社周日报导称,同时电源结构从以火电、水电为主,向火电、水电、核电合理布局,清洁能源比重超过50%.

"双方共同成立特高压电网建设领导小组,争取特高压工程2012年核准并开工建设."报导称.

报导表示,"十二五"期间,国家电网将进一步加大投资,用于福建智能电网、电源、电动汽车服务网络、电工装备制造业发展及有关项目开发.

规划新增110千伏及以上输电线路1.2万公里,建成1,000千伏特高压变电站3座,500千伏变电站7座,构建以1,000千伏特高压为华东联网通道、500千伏超高压电网为主干、各级电网协调发展的坚强智能电网.

根据合作协议,福建省政府将健全电力建设协调机制,简化审批程序.支持坚强智能电网建设,同意以国家电网公司为主建设电动汽车智能充换电服务网络;将农网发展规划纳入当地社会主义新农村建设总体规划统筹部署.(完)

--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐