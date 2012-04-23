〔中国电力〕国家电网与福建签署战略合作协议,电压等级将升至1,000千伏--新华

路透北京4月23日电---中国国家电网公司与福建省政府签署战略合作协议,按照规划,"十二五"期间福建电网将实现电网架构从500千伏沿海单通道向双通道的跨越;电压等级从500千伏超高压向1,000千伏特高压的跨越.