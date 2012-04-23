〔中国电力〕国家电网与福建签署战略合作协议,电压等级将升至1,000千伏--新华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月23日电---中国国家电网公司与福建省政府签署战略合作协议,按照规划,"十二五"期间福建电网将实现电网架构从500千伏沿海单通道向双通道的跨越;电压等级从500千伏超高压向1,000千伏特高压的跨越.
新华社周日报导称,同时电源结构从以火电、水电为主,向火电、水电、核电合理布局,清洁能源比重超过50%.
"双方共同成立特高压电网建设领导小组,争取特高压工程2012年核准并开工建设."报导称.
报导表示,"十二五"期间,国家电网将进一步加大投资,用于福建智能电网、电源、电动汽车服务网络、电工装备制造业发展及有关项目开发.
规划新增110千伏及以上输电线路1.2万公里,建成1,000千伏特高压变电站3座,500千伏变电站7座,构建以1,000千伏特高压为华东联网通道、500千伏超高压电网为主干、各级电网协调发展的坚强智能电网.
根据合作协议,福建省政府将健全电力建设协调机制,简化审批程序.支持坚强智能电网建设,同意以国家电网公司为主建设电动汽车智能充换电服务网络;将农网发展规划纳入当地社会主义新农村建设总体规划统筹部署.(完)
--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。