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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 08:29 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月23日-4月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月23日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).

河内--全球金融经济挑战会议.越南财政部长王庭惠(Vuong Dinh Hue)和亚洲开发银行(ADB)副行长Bindu Lohani将发表演讲.

纽约--2012年巴西峰会,巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)将发表演讲.

华盛顿--黑山财政部长Milorad Katnic在约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)发表讲话,题为"摆脱全球经济危机:巴尔干人的看法"(1500).

4月24日(二)

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

华沙--波兰央行举行货币政策会议(料无利率决议宣布)

布达佩斯---匈牙利央行宣布利率决议(1200),央行总裁Andras Simo主持记者会(1300)

4月25日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).

伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).

温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)乌拉圭会议(至4月27日).

4月26日(四)

旧金山--美国财政部长盖特纳在2012年美中战略与经济对话发表有关美国和全球经济的演讲(2000).

基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.

华沙--波兰央行发表4月议息会议记录(1200).

安卡拉--土耳其央行发表第二季度通胀报告.

4月27日(五)

韩国京畿道--经济合作暨发展组织(OECD)韩国国家都市政策检讨会议,OECD秘书长葛利亚将出席.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.

墨西哥城--墨西哥央行宣布利率决议(1400).

哥本哈根--欧盟预算集团会议(最后一日).

4月30日(一)

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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