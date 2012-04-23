《新兴市场重要经济事件预告》--4月23日-4月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).
河内--全球金融经济挑战会议.越南财政部长王庭惠(Vuong Dinh Hue)和亚洲开发银行(ADB)副行长Bindu Lohani将发表演讲.
纽约--2012年巴西峰会,巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)将发表演讲.
华盛顿--黑山财政部长Milorad Katnic在约翰.霍普金斯大学(Johns Hopkins University)发表讲话,题为"摆脱全球经济危机:巴尔干人的看法"(1500).
4月24日(二)
日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料无利率决议宣布)
布达佩斯---匈牙利央行宣布利率决议(1200),央行总裁Andras Simo主持记者会(1300)
4月25日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).
哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).
伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)乌拉圭会议(至4月27日).
4月26日(四)
旧金山--美国财政部长盖特纳在2012年美中战略与经济对话发表有关美国和全球经济的演讲(2000).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
华沙--波兰央行发表4月议息会议记录(1200).
安卡拉--土耳其央行发表第二季度通胀报告.
4月27日(五)
韩国京畿道--经济合作暨发展组织(OECD)韩国国家都市政策检讨会议,OECD秘书长葛利亚将出席.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.
墨西哥城--墨西哥央行宣布利率决议(1400).
哥本哈根--欧盟预算集团会议(最后一日).
4月30日(一)
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。