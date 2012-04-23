版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 08:27 BJT

〔日本热股〕三井化学股价一度下跌6.2%,此前一工厂爆炸引起火灾

路透东京4月23日电---日本三井化学(4183.T)股价在盘初下跌5.8%,此前一黏着剂工厂爆炸引起火灾,导致一名员工死亡,以及约20名工人和附近居民受伤.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐