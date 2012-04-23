《全球重要经济事件一览表》--4月23日-4月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月23日(一)

华盛顿--美国财政部长盖特纳与其他社会保障受托人将召开新闻发布会,公布社会保障和医疗保险受托人报告(1745).

苏黎世--瑞士央行发表2012年3月统计公报和银行业统计月报.

布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).

法兰克福--德国央行公布月度报告(1000).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威工艺学院协会(Norwegian Polytechnic Society)发表讲话.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔在BBA流动性年会中发表演说.(0900)

纽约--德国央行总裁魏德曼在纽约经济俱乐部发表演讲,题为"全球经济展望--什么是最佳的政策组合?"(1545).

纽约--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表题为"货币问题-欧洲的视角"的演讲(2000).

4月24日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天)

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

柏林--英国央行金融稳定执行理事Andy Haldane将在新经济思维研究所(Institute for New Economic Thinking)年度会议上讲话(1100).

柏林--欧洲央行管理委员会成员莫尔许将参加主题为"欧洲和欧元区未来"的小组讨论.

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和卢森堡财长Luc Frieden将参加主题为"欧洲和欧元区未来"的对话.

马德里--欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫参加"欧盟-美国-拉美及加勒比海地区的金融和货币政策"的小组讨论(1045).

布鲁塞尔--欧盟(EU)执委会主席巴罗索、丹麦总理Helle Thorning Schmidt和欧洲议会主席Martin Schulz将讨论多年金融框架(Multiannual Financial Framework)(1045).

马德里--西班牙央行副总Francisco Javier Ariztegui就金融业及新监管规定发表演说.

渥太华--加拿大央行总裁卡尼和高级副总裁麦克勒姆出席加拿大众议院财经常务委员会(Standing Committee on Finance)会议(1930).

4月25日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,发表政策声明(1630).随后美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克主持媒体简会(1815).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).

俄勒冈州波特兰--美国财政部长盖特纳参加波特兰城市俱乐部的经济状况讨论会(2030).

柏林--德国政府发表经济预测.

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布欧元区银行借贷调查(0800).

柏林--德国央行执委Andreas Dombret在欧洲货币杂志(Euromoney)会议上发表演讲,题为"迈向更稳健的欧洲"(0725).

东京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在读卖新闻国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演讲,题为日本可持续增长面临的挑战(0300).

卢森堡--欧洲央行管理委员会成员莫尔许介绍卢森堡央行金融稳定评估报告.

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧向欧洲议会经济和货币事务委员会发布欧洲央行年度报告(0915).

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济和货币事务委员会描述和评论当前的经济与货币状况,并解释欧洲央行的政策立场(0700).

伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).

奥斯陆--挪威央行发表银行放贷调查报告(0800).

塔林--爱沙尼亚举行有关经济政策声明的新闻发布会.

渥太华--加拿大央行总裁卡尼和央行副总裁麦克勒姆出席参议院银行、贸易和商业常务委员会会议(2015).

惠灵顿--新西兰央行宣布官方政策利率(OCR)(2100)

4月26日(四)

旧金山--美国财政部长盖特纳在2012美中战略及经济对话举行前,针对美国及全球经济发表演讲.(2000)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉将在该央行和欧盟执委会联合会议上致开幕词,会议主题为"金融一体化与稳定:迈向更有韧性的单一欧盟金融市场"(0730).欧央行副总裁冈斯坦西欧将公布欧洲金融一体化报告(0745),并致闭幕词(1400).

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager将在国会就欧元区发言(1200).

4月27日(五)

东京--日本央行货币政策会议.

东京--日本央行发表展望报告.

瑞士巴塞尔--欧洲央行(ECB)管理委员会委员莫尔许将参加金融稳定委员会地区顾问小组会议.

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在主题为"优化影子银行系统的治理"的高级别会议上,作主旨演讲(1050).英国央行副总裁塔克也将与会(0740).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(最后一日).

渥太华--加拿大央行总裁卡尼在渥太华商业期刊(Ottawa Business Journal)市长早餐会发表演讲(1225).

4月30日(一)

渥太华--加拿大央行副总裁连恩在北美物流与运输特许学会演讲(1230).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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