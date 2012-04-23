〔中国保险〕副总理称要大力发展养老、医疗、责任等保险业务--新华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月23日电---中国国务院副总理王岐山日前表示,要按照"十二五"(2011-2015)规划的要求,大力发展养老、医疗、责任等保险业务,培育专业化、区域性保险机构.
新华社援引王岐山周末在上海主持保险业改革与发展座谈会时表示,中国保险业还处在初级发展阶段,市场发育比较稚嫩,体制机制改革、组织制度创新、法律法规完善等都需要一个探索的过程.
他并称,"十二五"期间,要改革和完善政策性保险业务,加大对大型成套设备出口的支持力度.要把市场机制与政策支持有机结合起来,加强对"三农"(农村、农业、农民)、小微企业、科技创新、航运等方面的保险服务.
要强化保险监管,完善宏观审慎、资本充足、准入退出、风险处置等监管制度,加强监管协调配合,守住不发生系统性、区域性风险的底线.依法打击各种保险欺诈行为,解决理赔难、销售误导等问题,规范市场秩序.
保监会数据显示,2月中国保险业总资产达6.19万亿元,同比增长18.93%.同期共实现原保费收入3,278.86亿元人民币,同比增长6.36%.[ID:nSB1447906](完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。