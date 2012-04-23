〔中国保险〕副总理称要大力发展养老、医疗、责任等保险业务--新华

新华社援引王岐山周末在上海主持保险业改革与发展座谈会时表示,中国保险业还处在初级发展阶段,市场发育比较稚嫩,体制机制改革、组织制度创新、法律法规完善等都需要一个探索的过程.

他并称,"十二五"期间,要改革和完善政策性保险业务,加大对大型成套设备出口的支持力度.要把市场机制与政策支持有机结合起来,加强对"三农"(农村、农业、农民)、小微企业、科技创新、航运等方面的保险服务.