《中国报摘》--金融时报4月23日

* 头版头条:

--中国国务院副总理王岐山指出,中国保险业还处在初级发展阶段,市场发育比较稚嫩.要大力发展养老、医疗、 责任等保险业务,改革和完善政策性保险业务,加大对大型成套设备出口的支持力度.加强对"三农"(农村、农业、农民)、小微企业、科技创新、航运等方面的保险服务.

* 其他:

--中国保监会发布消息称,针对近期平安人寿北京、海南、厦门等地营销员向社会公众发送误导和违法违规内容的产品宣传短信问题,人身保险监管部负责人已于日前与中国平安人寿保险股份有限公司总经理进行了监管谈话,要求该公司积极整改,认真开展销售误导治理工作.

--中国央行行长周小川在出席国际货币基金组织国际货币与金融委员会(IMFC)第二十五届部长级会议时称,基金组织需要切实调整监督重点,转变监督方式,提高监督的有效性和公平性.中方期待基金组织尽快推出新的监督决定,实现对系统性风险和成员国宏观政策的全面监督.

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)首席经济学家诸建芳表示,尽管4月份经济可能还将小幅回落,但是经济的底部已经临近,经济已经出现了积极的变化.在总需求企稳和回升的情况下,经济增长回落的趋势在二季度预计将有所改变,经济增速将逐步稳定,下半年经济将逐步回升.(完)

--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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