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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 08:24 BJT

〔日本股市〕盘初受IMF增资承诺提振上扬,但日美央行会议前情绪谨慎

路透东京4月23日电---日股日经指数周一盘初上涨,因提高国际货币基金组织(IMF)债务危机救援基金规模的承诺提振人气,不过在日本央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周会议前市场情绪谨慎,可能抑制涨幅.

日经指数.N225上涨0.7%,报9,623.22点,低于9,635点附近的13周移动均值.东证股价指数.TOPX上涨0.6%,报816.68点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 郑茵

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