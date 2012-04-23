美国与加拿大经济指标预测--4月23日-4月30日****

美国股市：基本收平，此前美联储主席叶伦暗示本月加息
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透4月23日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------4月23日当周--------------------------------
4月23日(一)
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 -0.3% -1.0%
4月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月21日当周 -- -1.0%
1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 持平 +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月21日当周 -- +3.0%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 2月 -3.4% -3.8%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
未经季节调整房价指数(较前月) -0.6% -0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 4月 70.3 70.8
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.8%
1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 32.0 31.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正7
4月25日(三)
0400 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 74.7
1100 美国抵押贷款指数 4月20日当周 -- 725.4
再融资指数 -- 3,936.3
1230 美国耐久财(耐用品)订单 3月 -1.5% +2.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.8%
扣除国防的耐久财订单 -0.5% +2.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.0% +1.7%
1630 美联储利率决定 -- 0-0.25%
4月26日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月21日当周 37.5 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.475
续请失业金人数(万人) 4月14日当周 328.8 329.7
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.09
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 3月 +1.0% -0.5%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 4月 -- 正9
4月27日(五)
1230 美国雇佣成本 第一季 +0.5% +0.4%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +2.5% +3.0%
GDP隐性平减指数 +2.0% +0.8%
最终销售 +2.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%
核心PCE物价指数 +2.1% +1.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月 75.7 75.7
现况指数 81.0 80.6
预期指数 72.5 72.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月20日当周 -- 123.9
----------------------------------4月30日当周--------------------------------
4月30日(一)
1230 美国个人所得 3月 +0.3% +0.2%
个人支出 +0.4% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- +0.5%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 3月 -- 91.7
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -- +0.1%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 3月 -- +1.7%
(较前月) -- +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 62.0 62.2
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 4月 -- 10.8
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)3月 -- +1.4% (完)
--编译 许娜;审校 张荻
路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。