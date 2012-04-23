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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 08:32 BJT

〔韩国股市〕盘初持稳,FED会议及法国大选等结果出炉前谨慎气氛弥漫

路透首尔4月23日电---韩国股市周一盘初持稳,美国联邦储备理事会(美联储,FED)即将召开会议,以及法国大选的不确定性令投资者情绪谨慎.不过G20(20国集团)同意提高国际货币基金组织(IMF)救援基金支撑人气.

0007GMT,韩国综合股价指数.KS11上涨0.08%,报1,976.31点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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