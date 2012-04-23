〔中国金融〕证监会支持期货公司上市,将允许期货公司代发基金等--报载

路透上海4月23日电---上海证券报周一报导指出,中国证监会期货二部副主任冯博表示,将支持期货公司通过公开发行上市(IPO)和兼并重组做优做强,目前已有10余家期货公司达到主板上市的条件.另外,期货公司代理发行基金业务、仓单质押业务、境外代理业务等有望近期推出.

报导指出,监管层正积极推进期货公司业务创新,年内将有近十类涉及市场与行业的创新举措出台.冯博称,证监会正积极研究期货公司开展仓单质押贸易方面的业务,让期货公司"以产业的语言为产业服务";积极研究期货公司代理发行基金,期货公司客户与股票客户不相重合,期货公司代理发行基金有助于创造独具体色的理财平台.

在市场创新方面,主要涉及原油期货、国债期货和其他商品期货等.报导指出,郑商所玻璃期货已获立项和预审,油菜籽和油菜粕期货也已立项,并正在调查土豆期货;中国金融期货交易所正积极推进国债期货和沪深300股指期权.

上海期货交易所高层还表示,目前上期所正在积极研究国际性的交易平台,在制度设计、管理规范、人员国际性等方面做出努力.

目前国内期货公司的资本实力普遍较弱,仅有中国中期(000996.SZ)一家以期货为主业的上市公司.(完)