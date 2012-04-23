〔中国金融〕证监会支持期货公司上市,将允许期货公司代发基金等--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月23日电---上海证券报周一报导指出,中国证监会期货二部副主任冯博表示,将支持期货公司通过公开发行上市(IPO)和兼并重组做优做强,目前已有10余家期货公司达到主板上市的条件.另外,期货公司代理发行基金业务、仓单质押业务、境外代理业务等有望近期推出.
报导指出,监管层正积极推进期货公司业务创新,年内将有近十类涉及市场与行业的创新举措出台.冯博称,证监会正积极研究期货公司开展仓单质押贸易方面的业务,让期货公司"以产业的语言为产业服务";积极研究期货公司代理发行基金,期货公司客户与股票客户不相重合,期货公司代理发行基金有助于创造独具体色的理财平台.
在市场创新方面,主要涉及原油期货、国债期货和其他商品期货等.报导指出,郑商所玻璃期货已获立项和预审,油菜籽和油菜粕期货也已立项,并正在调查土豆期货;中国金融期货交易所正积极推进国债期货和沪深300股指期权.
上海期货交易所高层还表示,目前上期所正在积极研究国际性的交易平台,在制度设计、管理规范、人员国际性等方面做出努力.
目前国内期货公司的资本实力普遍较弱,仅有中国中期(000996.SZ)一家以期货为主业的上市公司.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。