《中国债券市场每日交易备忘》--4月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国浙江大东南集团2亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 章源钨业( 002378.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 盐田港集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),国开行及中国银行主承 青海国投25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承 瑞穗实业银行(中国)10亿元两年期固/浮息金融债簿记建档,联席主承国开行、中信证券和交行 ============================================================================== 二、新债上市: 长江电力( 600900.SS )55亿元一年期短融041254016,票面利率4.41% 国电集团50亿元九个月期超短期融资券011209001,票面年利率4.18% 浙江商业集团10亿元一年期短融041261016,票面利率5.92% 北京城乡建设集团2.5亿元一年期短融041269008,票面利率7.50% ============================================================================== 三、缴款: 财政部326.1亿元10年期续发国债120004,票面利率3.51% 国家开发银行60亿元一年期固息债120218,票面利率3.45% 国开行60亿元三年期固息债120219,票面利率3.93% 国开行60亿元五年期固息债120220,票面利率4.11% 国开行60亿元七年期固息债120221,票面利率4.32% 国开行60亿元10年期固息债120222,票面利率4.44% 泉州泉港石化工业区10亿元七年期固息债1280108,票面利率8.40% 青岛华通国资运营集团10亿元七年期固息债1280110,票面利率7.30% 晶科能源( JKS.N )3亿元一年期短融 中百集团( 000759.SZ )5亿元一年期短融 光明食品集团20亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家电网公司300亿元三年期中票0982051到期兑付,票面利率2.35% 天津城投集团30亿元一年期短融1181183到期兑付,票面利率4.32% 三特索道( 002159.SZ )1亿元一年期短融1181184到期兑付,票面利率6.05% 赛尔网络公司4亿元一年期短融1181185到期兑付,票面利率5.10% 江苏盐业集团3亿元一年期短融1181186到期兑付,票面利率4.87% 圣农发展( 002299.SZ )3亿元一年期短融1181187到期兑付,票面利率5.28% 京城机电控股8亿元一年期短融1181188到期兑付,票面利率4.32% 天生桥一级水电公司12亿元一年期短融1181189到期兑付,票面利率4.87% 广东核电集团40亿元一年期短融1181190到期兑付,票面利率4.32% 辽宁宏程塑料型材公司6亿元一年期短融1181191到期兑付,票面利率5.28% 江苏农垦集团5亿元一年期短融1181192到期兑付,票面利率4.87% 国开行100亿元10年期固息债020204到期兑付,票面利率2.70% 财政部300亿元五年期固息国债070005到期兑付,票面利率3.18% 吉林省30亿元三年期固息地方债094801到期兑付,票面利率1.82% 青岛市11亿元三年期固息地方债095901到期兑付,票面利率1.82% 湖北省50亿元三年期固息地方债096101到期兑付,票面利率1.82% 青海省29亿元三年期固息地方债097401到期兑付,票面利率1.82% 中国航空技术进出口总公司5亿元10年期固息债068018付息,票面利率4.10% 财政部280亿元五年期固息国债080005付息,票面利率3.69% 美的集团5亿元三年期中票1082075付息,票面利率4.59% 中国海运集团25亿元三年期中票1082076付息,票面利率3.87% 天津城投集团50亿元五年期中票1082077付息,票面利率4.48% 丰台国有资本经营中心20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180093付息,票面利率5.24% 唐山国丰钢铁15亿元五年期中票1182126付息,票面利率5.45% 保定天威集团15亿元五年期中票1182127付息,票面利率5.70% 广州珠江实业集团7亿元五年期中票1182128付息,票面利率6.25% 中国远洋( 601919.SS )( 1919.HK )100亿元五年期中票0982052付息,票面利率3.77% 中国航天科技集团20亿元五年期中票0982053付息,票面利率3.60% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票0982054付息,票面利率4.40% 国电集团49亿元五年期中票0982055付息,票面利率3.77% 财政部305.2亿元七年期固息国债100010付息,票面利率3.01% 国开行100亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)100209付息,基本利差0.08% 芜湖建投6亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)1080080付息,基本利差1.90% 赣州城投20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180094付息,票面利率6.26% 泰山玻璃纤维6.6亿元五年期中票1182129付息,票面利率6.16% 海口美兰机场8亿元七年期中票1182130付息,票面利率6.80% 财政部160亿元20年期固息国债010011付息,票面利率3.85% 财政部240亿元30年期固息国债080020付息,票面利率3.91% 国开行233.9亿元10年期固息债080208付息,票面利率4.80% 中化股份19亿元五年期中票0882003付息,票面利率5.50% 中核工业集团18亿元五年期中票0882006付息,票面利率5.50% 铁道部150亿元五年期中票0882008付息,票面利率5.28% 五凌电力10亿元10年期固息债098059付息,票面利率4.60% 中国人民银行900亿元三年期央票1001032付息,票面利率2.74% 山西煤炭运销集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082078付息,基本利差1.83% 冀中能源集团10亿元五年期中票1082079付息,票面利率4.93% 金川集团10亿元三年期中票1082080付息,票面利率3.87% 金川集团7亿元三年期中票1082081付息,票面利率3.87% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --全球主要国家周五承诺向国际货币基金组织(IMF)提供4,300亿美元新资金,令其放贷能力 增加逾一倍,以其保护全球经济不受欧元区债务危机的冲击.[ID:nST0515769] --中国在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上表示,对欧元区的经济金融稳定有信心,对 于国际社会在共识的基础上向国际货币基金组织(IMF)增加资源,中国不会缺席.[ID:nSB1502696] --中国总理温家宝周日出访德国时表示,全球金融危机并未结束,经济复苏道路仍是曲折的, 要维持复苏,技术创新和投资将是关键.[ID:nSB1502520] --国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,当前中国经济增速上半年将惯性回 落,触底时间或在二三季度,随后将有一个温和回升的过程.预计全年GDP有望维持在8%至8.5% 之间. --中国人民银行副行长易纲日前表示,现在是时机让市场对人民币价格拥有更大决定权,减 少政府对市场的干预. --国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 边竞/周晓峰; 审校 曹巍浩