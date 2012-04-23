更正:《Home专栏》3月全球铝产量下降,掩盖了根本趋势

(更正:因原文有误,内文第二个小标下第三段改为"2011年最后几个月",非"2012年结算月")

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/李婷仪

路透伦敦4月20日电---全球3月铝产量下降,显然增强了市场关于炼厂因价格而减产的看法.

国际铝业协会(IAI)和中国有色金属工业协会(CNIA)今日上午公布的数据显示,上月平均日产量为118,900吨.

换算成年率,3月全球铝产量为4,339万吨,比2月下降126万吨.

预料会有分析师就此发表乐观评论.他们一直认为,铝价已降到了成本曲线,现在必然会止跌回升.

然而,3月产量数据可能夸大了这种趋势.

今年第一季全球产量实际比2011年同期增加了6%,达到1,089万吨,增幅仅略低于去年同期的7%.

按年率计算,全球产量仅小幅减少了5.9万吨.

此外,这种下降趋势本身可能也不如市场所说的那么明显.

浏览每月产量变化图表,请点击:(link.reuters.com/vav27s)

浏览第一季各地区产量变化图表,请点击:(link.reuters.com/cen26s)

**中国产量波动**

需要谨慎看待3月产量数据,原因之一是今年以来中国每月年率化产量变动较大.

中国是全球最大的铝生产国.按年率计算,中国2月产量增加160万吨,但3月却减少了110万吨.

这似乎不是中国有色金属工业协会数据的问题,因为中国国家统计局公布的数据呈现相同的情形.

考虑到规模庞大的中国冶炼产业的动态变化,确定其月产量波动加剧的原因并不容易.

产量变化可能是因为生产向西部转移.中国一方面关闭东部地区的产能,同时在成本较低的西北部地区增加产能.

它也可能只是因为众多炼厂出于需求增强的预期,在年初纷纷扩大生产,而在预期减弱之后,又纷纷在春节之后削减产量.

从这个角度来看,值得注意的是3月铝产品产量增长急剧放缓.

相关数据也来自中国国家统计局.虽然多数分析师对该数据比较谨慎,但其同比增长率应该还是能说明一些问题的.2月同比增长率为35%,而3月降到只有9%,第一季累计增长率则降到只有4%.

出口机会减少,加之国内消费放缓,显然是导致中国生产放缓的主要原因.

3月产量下降似乎不太可能与价格有关.今年迄今,上海期货交易所铝价SAFc1一直相当稳定,保持在每吨16,000元人民币左右.

普遍认为,这个价格水平接近中国熔炼行业的平均现金成本.

**趋势错综复杂**

至少,在论及中国以外的铝产量时,还有一个比较清晰的趋势.

3月除中国以外的年率化铝产量减少182,500吨,连续第五个月处于下行趋势,去年10月以来累计降幅达950,000吨.

鉴于伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL32011年最后几个月跌破生产商忍耐限度之后的宣布减产数,市场也预期到了这一点.

然而,细看第一季年率产量变化的区域分项数据,又会让人深入思考一下.

产量降幅最剧烈的地区,是掉了将近18%的非洲.

你不记得非洲有宣布过减产?

那是因为非洲根本没有说过.但上一季时,澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)确曾在第一季生产报告中称其南非Hillside炼厂出现"重大意外停工".

这座该区域最大炼厂年产能为715,000吨,今年第一季实际产量较上年同期下滑36,000吨.

必和必拓一名高层后来澄清,该炼厂因出现问题而缩减约30%的产能.

铝业因不可预见因素而减产的情况相当罕见,但在过去数月中似乎有一些.

例如力拓(RIO.L)(RIO.AX)按年率计算的产能,因去年12月加拿大Shawinigan工厂停电而减少50,000吨;此外,又因Alma工厂劳资纠纷停工而减少292,000吨.

Alma厂停工风波尚未落幕,但Shawinigan厂正缓慢恢复正常运营,这也许就是北美3月份年率化实质产量攀高的原因.

换句话说,全球除中国以外产量降低的趋势,大多和意外的中断及厂商遏制产量有关.

**减产**

非自愿性减少的产能目前共计约达550,000吨.

与价格有关的减产约为850,000吨.此数据并未计入美国铝业(ALCOA)(AA.N)在美国关闭的封存产能.

而那些减少的产量几乎全数位于欧洲.最新的一件是力拓在3月底关闭其英国Lynemouth炼厂,该厂年产量为175,000吨.

有些先前宣布关厂的,目前仅是减少产量,有些例如美铝的意大利Portovesme炼厂则推迟关厂计画.

西欧第一季年率化产量减少5%,但3月仍达到370万吨,与去年7月的产量高峰相较,仅低了400,000吨.

因此可以预期的是,未来数月这个地区的产量会下滑更多.

其它地区方面,Norsk Hydro(NHY.OL)削减其澳洲Kurri Kurri炼厂一条产能为60,000吨的生产线产量,现在似乎已列入国际铝业协会数据.

该厂其它部分尚在接受检查,美铝Port Henry炼厂也是,意味着这将成国际铝业协会报告中另一个值得关注的有关关厂的热点.

但别忘了,一旦技术及劳工议题获得解决.550,000吨的年产量在某个阶段仍将重现.

那将令趋势更加浑沌不明.

不过,根据今年以来的型态,全球铝产量动态中最大的不可预知因素来源,仍将是中国.(完)