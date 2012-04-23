〔中国债市〕国债期货仿真交易结束试点,将向全市场推广--报载

路透上海4月23日电---中国国债期货距重回市场又近了一步.中国证券报周一报导,国债期货仿真交易今日开始向全市场推广,市场参与主体可以通过中国金融期货交易所的所有会员进行国债期货仿真交易,而此前仅能通过部分试点会员期货公司进行.

报导称,上周五,此前尚未参与国债期货仿真交易测试的中金所会员单位收到中金所通知,将于本周一开始参与仿真交易测试,相关期货公司也作出工作安排,要求IT部门、交易风控部门、结算部门等做好仿真交易测试工作.

从去年开始,国债期货的相关研究便已启动,在经过了交易所内部测试之后,于今年2月13日正式上线仿真交易,包括国泰君安期货、海通期货、东证期货、广发期货等多家公司成首批试点机构,并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割.(完)