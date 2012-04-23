〔中国债市〕国债期货仿真交易结束试点,将向全市场推广--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月23日电---中国国债期货距重回市场又近了一步.中国证券报周一报导,国债期货仿真交易今日开始向全市场推广,市场参与主体可以通过中国金融期货交易所的所有会员进行国债期货仿真交易,而此前仅能通过部分试点会员期货公司进行.
报导称,上周五,此前尚未参与国债期货仿真交易测试的中金所会员单位收到中金所通知,将于本周一开始参与仿真交易测试,相关期货公司也作出工作安排,要求IT部门、交易风控部门、结算部门等做好仿真交易测试工作.
从去年开始,国债期货的相关研究便已启动,在经过了交易所内部测试之后,于今年2月13日正式上线仿真交易,包括国泰君安期货、海通期货、东证期货、广发期货等多家公司成首批试点机构,并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。