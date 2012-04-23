《中国重要政经日程》--4月23日

=============================今日重要政经日程==========================

4/23(一)

--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.

--上午10时国新办发布会,科技部副部长张来武介绍加快推进农村科技创新创业等方面情况

--中国总理温家宝出席德国汉诺威工业博览会开幕式,并对瑞典、波兰等进行正式访问,至27日.

=============================近日重要政经日程==========================

4/24(二)

*--上午10时国新办发布会,国家知识产权局局长田力普、国家工商行政管理总局副局长付双建、国家新闻出版总署副署长、国家版权局副局长阎晓宏介绍2011年中国知识产权发展状况并答记者问.

*--第二届中日韩自由贸易区民间高层论坛开幕式在北京举行.

4/26(四)

--国务院副总理李克强出访俄罗斯、匈牙利、比利时和欧盟总部,至5月4日

--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.

--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.

5/17(四)

--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.

5/18(五)

--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.

5/23(三)

--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.

5/24(四)

--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.

--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.

5/26(六)

--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.

--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)