《中国已公布新股发行上市日程表》--4月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
4/23 深 西部证券 002673 20,000 8.70 48.33 招商证券 4/26
4/24 深 戴维医疗 300314 *2,000 *20.00 *29.85 宏源证券 4/27
4/25 深 邦讯技术 300312 不超过2,668 -- -- 招商证券 5/2
4/25 沪 明星电缆 -- 不超过8,667 -- -- 国元证券 5/2
4/25 深 兴业科技 002674 不超过6,000 -- -- 平安证券 5/2
5/2 深 掌趣科技 300315 不超过4,091.5 -- -- 中信证券 5/7
5/2 深 晶盛机电 300316 不超过3,335 -- -- 国信证券 5/7
5/3 深 珈伟股份 300317 不超过3,500 -- -- 国泰君安 5/8
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
4/23 沪 怡球资源 (601388.SS) 8,400 13.00 18.06 华泰联合
-- 深 宜通世纪 300310 -- 17.00 23.24 广发证券
-- 深 任 子 行 300311 -- 15.00 30.61 国信证券
-- 深 天山生物 300313 -- 13.00 56.52 民生证券
-- 深 东江环保 002672 -- 43.00 33.10 中信证券
-- 沪 人 民 网 -- -- 20.00 46.13 中信证券 4/23
-- 沪 奥康国际 -- -- 25.50 25.25 国信证券 4/23
-- 深 龙泉股份 002671 -- 21.00 28.77 太平洋证券 4/23
-- 沪 翠微股份 -- -- *9.00 *28.13 中信建投 4/24
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。