〔企业结盟〕法国达能可能增持日本饮品企业Yakult股权至28%--共同社

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京4月21日电---日本共同社周六报导称,法国食品企业达能(Danone)(DANO.PA)可能会将所持日本饮品生产商Yakult Honsha(2267.T)股份比例从当前的20%提高到28%,亦要求派驻一名达能管理人士进入后者的高级管理层.
共同社援引未具名消息人士的话报导称,Yakult担心若达能对公司决策具有太大影响,可能令其拥有过大的决策权力.双方谈判因此遇阻.
不过共同社称,如果双方无法达成一致,达能也有可能发起收购多达35%股权的行动,从而获得控股权,可以否决董事会决议.达能在2000年首次对Yakult投资.
达能周六拒绝对报导置评.
当被问及有关达能股东与Yakult的协议时,达能财务长Pierre-Andre Terisse曾在4月17日表示:"这是一笔长期投资,我们没有理由不坚持下去."
Terisse还表示:"就像是你们对长期合作的期待那样,我们持续构建这种伙伴关系.坦诚地讲,我们与Yakult合作得越多,就越欣赏与他们的合作."(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。