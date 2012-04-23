〔企业结盟〕法国达能可能增持日本饮品企业Yakult股权至28%--共同社

路透东京4月21日电---日本共同社周六报导称,法国食品企业达能(Danone)(DANO.PA)可能会将所持日本饮品生产商Yakult Honsha(2267.T)股份比例从当前的20%提高到28%,亦要求派驻一名达能管理人士进入后者的高级管理层.

共同社援引未具名消息人士的话报导称,Yakult担心若达能对公司决策具有太大影响,可能令其拥有过大的决策权力.双方谈判因此遇阻.

不过共同社称,如果双方无法达成一致,达能也有可能发起收购多达35%股权的行动,从而获得控股权,可以否决董事会决议.达能在2000年首次对Yakult投资.

达能周六拒绝对报导置评.

当被问及有关达能股东与Yakult的协议时,达能财务长Pierre-Andre Terisse曾在4月17日表示:"这是一笔长期投资,我们没有理由不坚持下去."

Terisse还表示:"就像是你们对长期合作的期待那样,我们持续构建这种伙伴关系.坦诚地讲,我们与Yakult合作得越多,就越欣赏与他们的合作."(完)