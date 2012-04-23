版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 09:02 BJT

〔韩国汇市〕全球不确定性令韩元基本持平,韩债下跌

路透首尔4月23日电---韩元兑美元周一盘初基本持平,因全球经济不确定性持续,且对海外投资者派息可能带来美元需求,令市场人士保持谨慎.

0028GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,139.3,上周五本地收报1,139.4.

韩国综合股价指数.KS11基本持平,上涨0.59点,报1,975.24点.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐