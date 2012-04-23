〔中港个股〕工行获批在波兰设分行,成首家获准在该国营业中资银行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月23日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)称,其全资子公司--工银欧洲在波兰开设分行的申请已于近日获得波兰金融监管局的正式批准.
工行发布的新闻稿称,这标志着中国工商银行成为第一家获准在波兰营业的中资银行,也使该行在欧洲地区的国际化服务网络进一步完善.
截至目前,工商银行在34个国家和地区拥有244家境外机构,并持有南非标准银行集团20%股权.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。