巴基斯坦客机坠毁,127人无人生还

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡4月20日电（记者 Mahawish Rezvi/Chris Allbritton）---巴基斯坦一架航班周五在伊斯兰堡降落时，因天气恶劣坠机，机上共有127人，没有幸存者生还迹象。
这架波音737客机由博雅航空（Bhoja Air）运营，当时从巴基斯坦最大城市卡拉奇飞往首都伊斯兰堡，在距离国际机场约9公里处坠毁。
巴基斯坦航空官员乔治（Pervez George）并未透露伤亡细节。救援人员打着手电筒，在坠机现场展开搜救，但称无望找到幸存者。
当地居民称，客机坠毁时，他们看到天空出现一团火球。部分机体在撞上电线杆，导致某些地区陷入黑暗。
博雅航空称，因天气条件恶劣，这架客机在接近伊斯兰堡时坠毁。巴方政府并未表示，失事原因是违规操作。
一名在伊斯兰堡贝娜齐尔·布托国际机场接机的男子哭喊到“我的两个女儿死了”，眼泪顺着他的脸颊流下来。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。