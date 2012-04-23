巴基斯坦客机坠毁,127人无人生还

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡4月20日电（记者 Mahawish Rezvi/Chris Allbritton）---巴基斯坦一架航班周五在伊斯兰堡降落时，因天气恶劣坠机，机上共有127人，没有幸存者生还迹象。

这架波音737客机由博雅航空（Bhoja Air）运营，当时从巴基斯坦最大城市卡拉奇飞往首都伊斯兰堡，在距离国际机场约9公里处坠毁。

巴基斯坦航空官员乔治（Pervez George）并未透露伤亡细节。救援人员打着手电筒，在坠机现场展开搜救，但称无望找到幸存者。

当地居民称，客机坠毁时，他们看到天空出现一团火球。部分机体在撞上电线杆，导致某些地区陷入黑暗。

博雅航空称，因天气条件恶劣，这架客机在接近伊斯兰堡时坠毁。巴方政府并未表示，失事原因是违规操作。

一名在伊斯兰堡贝娜齐尔·布托国际机场接机的男子哭喊到“我的两个女儿死了”，眼泪顺着他的脸颊流下来。（完）