〔澳洲金融〕银行业者出售企业贷款,以缓解融资压力

路透悉尼4月23日电---澳洲的银行已开始首次出售银团企业贷款,拟利用澳洲养老基金行业对固定收益资产需求升温的机会,减轻融资压力.

前四大银行--澳洲国民银行(NAB.AX),澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX),Westpac Banking Corp(WBC.AX)和澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)控制着企业贷款市场逾60%份额,有诸多贷款可售.该市场年度规模有1,600亿澳元(1,660亿美元).

银行传统上会保留优质企业贷款资产,但现在其正面临每年1,000亿美元的融资缺口,以及愈发严格的全球银行业资本规定.

"出售这些资产将缓解银行系统的一些融资压力,释放银行的放贷能力,"澳洲国民银行执行总经理Steve Lambert称.

银行人士和分析师估计,若市场状况好转,未来两三年向基金出售企业贷款可望一年筹集200亿美元.

澳洲以资产计最大的银行--澳洲国民银行已设立新基金Metrics Credit Partners,打包出售企业贷款.该基金已从澳洲国民银行获得10亿澳元的贷款资产组合,正寻求从其他基金投资者筹资30亿澳元.

Metrics将持有并偿付贷款,但向投资者出售基金份额,投资者将能在不持有标的资产的情况下享受到固定收益.

澳洲养老基金通常大量持有股票,而现在已纷纷购买债券,基建债务与杠杆收购债务,以多元化其投资组合.

澳新银行和澳洲联邦银行的消息人士称,银行正密切关注国民银行开创的模式,观望初步出售的结果.两家银行发言人均未回复邮件问询.(完)