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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 10:04 BJT

〔标题新闻〕未来玉米价格波动性将更多因气候变化对产量的影响而加剧--研究

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FN008]

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