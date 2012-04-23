《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日(I)

--野村证券中国区首席经济学家张智威表示,中期来看欧洲经济或遭遇结构性问题,短期内欧债危机还要通过欧洲央行(ECB)补充流动性来支撑,需要警惕欧洲流动性宽松手段造成的全球流动性过剩,中国下半年通胀或会反弹.

--制造业利润普遍下滑,中小企业融资依然困难,增速放缓,实体经济更难.记者分析文章称,工业企业利润下滑,资本的逐利性决定其将流向回报率高的领域.这就形成了悖论,一方面企业普遍缺钱,另一方面企业的积累不断从实业中溢出,形成庞大的民间游资.在加快发展方式转变的背景下,防止实体经济"感冒",各行各业必须努力寻找新的出路来实现产业的升级换代.