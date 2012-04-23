《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日(I)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国国务院副总理王岐山表示,希望上海加强软硬件环境建设,加快金融改革创新,发挥好示范作用.
--证监会发布关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定(征求意见稿),鼓励基金经理等购买本公司或本人管理的基金,同时放宽基金从业人员投资限制.
--野村证券中国区首席经济学家张智威表示,中期来看欧洲经济或遭遇结构性问题,短期内欧债危机还要通过欧洲央行(ECB)补充流动性来支撑,需要警惕欧洲流动性宽松手段造成的全球流动性过剩,中国下半年通胀或会反弹.
**人民日报**
--离岛免税政策实施一年,数据显示,离岛免税在繁荣海南旅游消费市场方面发挥了重要作用.截至今年4月15日,三亚、海口两家离岛免税店销售金额超过18亿元人民币,销售免税品约290万件,购买人数超过90万人次,日均销售额约500万元.
--制造业利润普遍下滑,中小企业融资依然困难,增速放缓,实体经济更难.记者分析文章称,工业企业利润下滑,资本的逐利性决定其将流向回报率高的领域.这就形成了悖论,一方面企业普遍缺钱,另一方面企业的积累不断从实业中溢出,形成庞大的民间游资.在加快发展方式转变的背景下,防止实体经济"感冒",各行各业必须努力寻找新的出路来实现产业的升级换代.
**第一财经日报**
--记者获悉,由于各方在中担投资信用担保有限公司重组方案上存在巨大分歧,为了保证公司资产不再流失,中担或申请破产重组.
--东方证券已向中国证监会递交首次公开发行(IPO)申请,进入初审名单.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。