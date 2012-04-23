《中国基金发行日程表》--4月23日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 *华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25 ETF联接基金 *平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25 先锋混合基金 *中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22 经济主题指数基金 *诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元人民币) 混合基金 *金鹰核心资源 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券等 4/18-5/18 股票基金 *富兰克林国海 国海富兰克林 中国银行 农业银行、国海证券等 4/16-5/18 研究精选股票基金 *信达澳银稳定 信达澳银 建设银行 杭州银行、信达证券等 4/16-5/11 增利分级债券基金 交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 南方金利定期 南方基金 工商银行 农业银行、申银万国等 4/11-5/11 开放债券基金 中银沪深300 中银基金 招商银行 中信银行、中信证券等 4/9-5/11 等权重指数基金(LOF) 浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 泰达宏利逆向 泰达宏利 建设银行 交通银行、光大证券等 4/9-5/8 策略股票基金 富国新天锋定期 富国基金 建设银行 农业银行、海通证券等 4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额) 开放债券基金(封闭期三年) 申万菱信中小板 申万菱信 农业银行 交通银行、中信建投等 4/5-4/27 指数分级基金(LOF) 嘉实沪深 嘉实基金 中国银行 兴业证券、安信证券等 4/5-4/27 300ETF 易方达纯债 易方达 招商银行 农业银行、申银万国等 4/5-4/27 债券基金 浙商沪深300指数 浙商基金 华夏银行 工商银行、光大证券等 3/28-4/27 分级基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞 工商银行 长江证券、德邦证券等 4/5-4/26 沪深300ETF 广发深证100指数 广发基金 建设银行 工商银行、兴业证券等 3/27-4/26 分级基金 国泰大宗商品 国泰基金 境内:中国银行 建设银行、国泰君安等 3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币) 配置基金(QDII)(LOF)(FOF) 境外:道富银行 工银瑞信基本面 工银瑞信 中国银行 交通银行、渤海证券等 3/20-4/24 量化策略股票基金 富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 民生加银信用 民生加银 中国银行 建设银行、海通证券等 3/28-4/23 双利债券基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 周晓峰; 审校 张喜良