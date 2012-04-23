〔欧洲金融〕ECB诺沃特尼称需更多时间判断近期流动性操作效果--报载

路透法兰克福4月22日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示,ECB需要时间来判断近期流动性操作的效果,之后才会考虑是否提供更多低价资金或买入政府公债.

"我个人的感觉是,我更偏向于稳定的行事风格.目前我们已经采取了许多措施."诺沃特尼在接受华尔街日报采访时表示.此次采访于周日出版.

"眼下我认为,需要一些时间来判断(政策)效果全面发挥作用.我不太希望看到每周都宣布出台一些政策."

诺沃特尼亦强调了欧洲进行结构性改革,以保证危机不会再度降临的重要性.

"存在陷入类似日本那样的长期经济停滞的风险.我并不是在做预测.我希望很多欧洲国家采取的结构性改革能够给成长带来一些动力."他说.

在论及欧洲即将迎来的大选时,诺沃特尼表示,他希望希腊新政府能够帮助贯彻已经通过的改革措施,他也希望法国和德国之间的紧密合作能继续下去.

法国在周日举行总统大选首轮投票.希腊将在下个月选出新国会.

近期法国有一些声音呼吁欧洲央行采取更多行动来支持经济,并打压欧元,对此诺沃特尼不予理会.此前德国回绝了法国方面的呼声.

"央行独立性的法律基础不会改变,因为这意味着协议的变动.一些爱从国家角度想问题的政界人士需要领会到这一点."(完)