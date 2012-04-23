戴秉国会见朝鲜劳动党代表团 称中方愿推动两国关系发展

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月23日电---中国国务委员戴秉国周日会见朝鲜劳动党代表团时表示，中方愿推动中朝友好合作关系发展到新的更高水平，并相信朝鲜在金正恩领导下会不断取得新的成就。

中国外交部在其网站发表声明称，戴秉国在北京会见了由朝鲜劳动党中央政治局候补委员、中央书记、国际部部长金永日率领的朝鲜劳动党代表团。

声明显示，戴秉国在会见时没有提及朝鲜4月13日失败的火箭发射。

戴秉国表示：“中朝传统友谊是两党两国和两国人民的宝贵财富，中方愿同朝方共同努力，推动中朝友好合作关系发展到新的更高水平。”

他表示相信，“在朝鲜劳动党第一书记金正恩同志领导下，朝鲜党、政府和人民一定会在推进强盛国家建设的事业中不断取得新的成就。”（完）