戴秉国会见朝鲜劳动党代表团 称中方愿推动两国关系发展

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月23日电---中国国务委员戴秉国周日会见朝鲜劳动党代表团时表示，中方愿推动中朝友好合作关系发展到新的更高水平，并相信朝鲜在金正恩领导下会不断取得新的成就。
中国外交部在其网站发表声明称，戴秉国在北京会见了由朝鲜劳动党中央政治局候补委员、中央书记、国际部部长金永日率领的朝鲜劳动党代表团。
声明显示，戴秉国在会见时没有提及朝鲜4月13日失败的火箭发射。
戴秉国表示：“中朝传统友谊是两党两国和两国人民的宝贵财富，中方愿同朝方共同努力，推动中朝友好合作关系发展到新的更高水平。”
他表示相信，“在朝鲜劳动党第一书记金正恩同志领导下，朝鲜党、政府和人民一定会在推进强盛国家建设的事业中不断取得新的成就。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。