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货币新闻 | 2012年 4月 23日 星期一 09:46 BJT

〔中国商品〕中储粮总公司证实准备购买美国玉米,数量将视价格而定

路透北京4月23日电---中国储备粮管理总公司周一公布,该公司已准备购买美国玉米,只要价格具有吸引力.

"我们已准备购买美国玉米,购买数量将视价格来定,"该公司发言人程秉洲告诉路透,但未透露可接受的价格水平.

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