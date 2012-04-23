〔韩国经济〕央行报告警告称政府债务可能激增

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔4月22日电---韩国央行在周日发布的一份报告中称,韩国政府公债相当于国内生产总值(GDP)的比例到2030年时有可能飙升至100%上方,而目前该比例为略高于34%.
央行表示,作为亚洲第四大经济体,韩国经济成长料因资本和劳工投入的增速下滑而放缓.然而政府支出将飙升,以覆盖公共企业的金融债务和公共退休金计划.
央行报告还显示,"韩国需要从现在开始制定应对措施,为应对人口老龄化做好准备,并提前防止财政状况恶化造成的整体经济不稳定."
央行报告称,如果政府无需为公共企业提供支持,那么央行的基本预期是,到2030年时的政府债务/GDP之比仅会温和增长至37.3%.(完)
--编译 侯向明;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。