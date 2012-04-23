〔韩国经济〕央行报告警告称政府债务可能激增

路透首尔4月22日电---韩国央行在周日发布的一份报告中称,韩国政府公债相当于国内生产总值(GDP)的比例到2030年时有可能飙升至100%上方,而目前该比例为略高于34%.

央行表示,作为亚洲第四大经济体,韩国经济成长料因资本和劳工投入的增速下滑而放缓.然而政府支出将飙升,以覆盖公共企业的金融债务和公共退休金计划.

央行报告还显示,"韩国需要从现在开始制定应对措施,为应对人口老龄化做好准备,并提前防止财政状况恶化造成的整体经济不稳定."

央行报告称,如果政府无需为公共企业提供支持,那么央行的基本预期是,到2030年时的政府债务/GDP之比仅会温和增长至37.3%.(完)