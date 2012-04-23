〔日本经济〕日圆升值是经济复苏面临的风险--日本财相安住淳

路透华盛顿4月21日电---日本财务大臣安住淳周六称,该国经济料将温和复苏,但决策者对日圆再度升值,或欧债危机再次升温损害全球成长的风险保持警惕.

安住淳提醒欧洲决策者不要自满,指出最近公债收益率(殖利率)上升表明欧债危机仍对全球经济构成很大风险.

他在递交国际货币基金组织(IMF)管理委员会的声明中称,欧洲一些国家的决策者应该避免自满,不要浪费央行宽松政策、增强欧元区防火墙等各方努力下得来的喘息之机.

安住淳呼吁欧洲金融监管机构确保在加强监管规定时,不会造成欧元区银行业无序的去杠杆化.

安住淳表示,预计日本本财政年度实质国内生产总值(GDP)将增长2.2%,受灾后重建支出增多提振.(完)